Доллар США взлетел по отношению к узбекскому суму

2 октября 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 3 октября, передаёт "Подробно.uz".

Доллар показывает положительную динамику уже восьмую неделю подряд. В этот раз он вырос сразу на 100,38 сума. При этом на прошлой неделе рост составил 40 сумов. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8179,66 сума.

Евро на этой неделе неожиданно упал на 23,58 сума и достиг отметки в 9468,77 сума.

Российский рубль продолжает неспешно расти. Его стоимость увеличилась на 4,38 сума и достигла 125,84 сума.

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