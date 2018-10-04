Китайские бизнесмены из провинции Шеньян готовы инвестировать в агропром Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Предприниматели из китайской провинции Шеньян заинтересованы в инвестировании в недавно созданную агропромышленную свободную экономическую зону «Бухоро-агро», говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.

Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи представителей ТПП Узбекистана с делегацией Народного правительства провинции Шеньян Китайской Народной Республики возглавляемой вице-мэром Чен Хонгом.

Цель визита Китайской делегации - обсуждение инвестиционного климата в Узбекистане, возможные пути сотрудничества в таких сферах сельского хозяйства как животноводство, садоводство, птицеводство, взращивание злаковых культур.

В ходе встречи китайская сторона выразила заинтересованность в инвестировании в недавно созданную СЭЗ «Бухоро-агро».

Отметим, что по итогам первой половины 2018 года Китай занял второе место в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана (с небольшой разницей от России): товарооборот между странами составил 2,81 миллиарда долларов, что составляет 15,9 процента от общего товарооборота Узбекистана.

А по состоянию на 1 августа Китай занял третье место по количеству новых совместных предприятий в Узбекистане. Так, по итогам первых семи месяцев 2018 года в Узбекистане было создано 137 предприятий с участием китайского капитала.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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