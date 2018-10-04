Китайские бизнесмены из провинции Шеньян готовы инвестировать в агропром Узбекистана

4 октября 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предприниматели из китайской провинции Шеньян заинтересованы в инвестировании в недавно созданную агропромышленную свободную экономическую зону «Бухоро-агро», говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.

Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи представителей ТПП Узбекистана с делегацией Народного правительства провинции Шеньян Китайской Народной Республики возглавляемой вице-мэром Чен Хонгом.

Цель визита Китайской делегации - обсуждение инвестиционного климата в Узбекистане, возможные пути сотрудничества в таких сферах сельского хозяйства как животноводство, садоводство, птицеводство, взращивание злаковых культур.

В ходе встречи китайская сторона выразила заинтересованность в инвестировании в недавно созданную СЭЗ «Бухоро-агро».

Отметим, что по итогам первой половины 2018 года Китай занял второе место в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана (с небольшой разницей от России): товарооборот между странами составил 2,81 миллиарда долларов, что составляет 15,9 процента от общего товарооборота Узбекистана.

А по состоянию на 1 августа Китай занял третье место по количеству новых совместных предприятий в Узбекистане. Так, по итогам первых семи месяцев 2018 года в Узбекистане было создано 137 предприятий с участием китайского капитала.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саудовская Аравия поставляет около 5 млн баррелей нефти в сутки в страны Азии
Арабские страны 17:17
Беларусь масштабно представит свой экспортный потенциал в Шанхае
Беларусь 17:05
Узбекистан и Казахстан могут ввести единую туристическую визу
Туризм 17:00
ЕБРР утвердил новую пятилетнюю стратегию для Узбекистана
Бизнес 15:59
Узбекистан намерен превратить аэропорт «Навои» в логистический хаб Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 15:28
Узбекистан и Индия будут сотрудничать в сфере инновационных и космических технологий
ИКТ 14:23
Лента новостей
Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств подчеркнул роль Азербайджана в развитии организации (ФОТО)
Политика 18:09
Тофиг Гулиев – автор песен, любимых миллионами… (ФОТО)
Социум 18:01
Телеканал Euronews представил репортаж о Фестивале Насими (ВИДЕО)
Культура 18:01
В Азербайджане приступили к выдаче стартаперам грантов на поездку
ИКТ 17:57
Гянджинский автозавод расширят производство тракторов «Беларус»
Бизнес 17:55
Президент Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты надзора над финансовыми рынками
Политика 17:50
Глава МИД Турции не исключил возможность создания формата сотрудничества Турция-Азербайджан-Казахстан
Турция 17:50
Азербайджанские таможенники пресекли ввоз в страну оружия
Происшествия 17:47
ВБ намерен выделить Казахстану полмиллиарда долларов
Бизнес 17:30