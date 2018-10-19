Россия может начать загружать возвращающиеся в Узбекистан вагоны сельхозпродукцией

БАКУ /Trend/ - Президент Владимир Путин предложил продолжить работу по оптимизации узбекско-российской торговли и ее логистике, передаёт "Подробно.uz".

Он также добавил, что только за восемь месяцев текущего года объем российско-узбекской торговли аграрной продукцией увеличился почти на 40 процентов: до 340 миллионов долларов.

В частности, по словам российского президента, теперь предстоит решить вопрос о загрузке возвращающегося в Узбекистан транспорта российскими продуктами, в том числе, и продовольственными товарами.

"Возможности для этого есть, объем производства сельхозпродукции в России за последние пять лет увеличился более чем на 20 процентов. Мы считаем, что это, безусловно, прорывной характер развития сельского хозяйства в нашей стране. Мы говорим, что в этой сфере совершен настоящий прорыв. В прошлом году собран рекордный урожай зерновых – 135 миллионов тонн, в этом году будет чуть поменьше, но все-таки значительный объем – свыше 100 миллионов тонн", – сказал Путин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.