Компании из США и Австрии инвестируют в строительство нового завода в Узбекистане

23 марта 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Американская компания Epsilon Development Company в партнерстве с австрийской компанией Oberhofer Projektmanagement GmbH инвестируют 100 миллионов евро в строительство нового завода в свободной экономической зоне "Ангрен" в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Компании уже создали иностранное предприятие "Стальные инновационные системы" для реализации этого проекта.

"Новый завод займется оцинковкой металла и производством различных металлоконструкций. В настоящий момент ведется сбор исходных данных и согласование технических условий. Проектная мощность завода – 50 тысяч тонн стали в год, на предприятии будет создано 200-250 постоянных рабочих мест", – отметили в Epsilon Development Company.

Американские партнеры планируют, что смогут производить продукцию для автомобильной промышленности, в том числе производства двигателей, строительства мостов и опор электропередач, различных заграждений, производственных цехов и высотных зданий, а также для нефтегазового сектора.

"Современные, высокопроизводительные и соответствующие мировым стандартам производственные мощности для обработки металлоконструкций и их защиты от коррозии могут удовлетворить спрос большого числа национальных и зарубежных заказчиков. Строительство завода позволит увеличить экспортный потенциал, расширить импортозамещение, создаст новые рабочие места, привлечет передовые европейские технологии в Узбекистан", – сообщили в компании.

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