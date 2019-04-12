Пусть комната Playstation будет в вашем же здании! (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Больше нет необходимости ходить далеко, чтобы играть в свои любимые игры PS. Вам нужно всего лишь спуститься в игровую комнату Playstation, которая находится в Вашем же здании. Таким образом, Вы можете с удовольствием провести время, играя в свои любимые игры PS в предоставляемой Вам системой Flexhouse игровой комнате, куда Вы можете спуститься в любое удобное Вам время. Спешите стать владельцем квартиры в Hünər Qüllələri и тоже получите возможность пользования 14 видами различных услуг, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Huner Group.

Отметим что, строительство Hünər Qüllələri в самом престижном районе Баку - Белом Городе продолжается быстрыми темпами. Отличительной чертой Huner Qüllələri, выступающего с девизом «1 квартира от Вас, 14 дополнительных комнат от нас», является использование впервые в Азербайджане системы Flexhouse. Целью системы Flexhouse, запатентованной Huner Group - является «добавление» всех тех видов комнат, которые вы мечтали иметь у себя в квартире, но не имели возможности размещения. Став владельцем квартиры, Вы также получаете возможность пользоваться 14 дополнительными служебными комнатами, предоставляемыми Вам этой системой. Предназначенная только для жителей система Flexhouse включает в свои услуги: детскую игровую комнату, кинотеатр, караоке-зал, комнату для вечеринок, музыкальную комнату, игровую комнату playstation, комнату для посетителей, фитнес-зал, частную кухню, крытую мини-футбольную и баскетбольную площадки, бильярдную, рабочую комнату, комнату водителя, а также прачечную.

Если и Вы желаете приобрести квартиру в «Hünər Qüllələri», то можете лично ознакомиться как с квартирами, так и с комнатами Flex в нашем офисе. Итак, в нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: info@hunergroup.az

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