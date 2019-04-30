Иностранные граждане стали меньше пользоваться банковскими картами в Азербайджане

30 апреля 2019 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 271 миллион манатов, что на 8,4 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

За март объем операций иностранных граждан с банковскими картами в стране составил 88,3 миллиона манатов (сокращение по сравнению с мартом прошлого года на 7,4 процента).

Отметим, что в январе-марте 2018 года иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 296,7 миллиона манатов, в январе-марте 2017 года – 250,4 миллиона манатов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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