В Казахстане реализуют строительство горно-металлургического комплекса и ряд других инвестпроектов

11 июля 2019 17:22 (UTC+04:00)

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