Казахстан и Германия разработают дорожную карту по наращиванию сотрудничества

23 августа 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германские инвесторы дали высокую оценку инвестиционному потенциалу Казахстана и договорились разработать дорожную карту по наращиванию казахстано-германского инвестиционного сотрудничества, а также создать перечень совместных стратегических проектов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Kazakh Invest».

Об этом было сказано в ходе обсуждений в рамках визита в Германию министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова, где был проведен казахстано-германский деловой «круглый стол».

Так, в ходе обсуждений заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» Рустам Исатаев подробно рассказал об инвестиционных возможностях для германских компаний в Казахстане, перспективах роста и мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Он отметил, что уже сегодня ведутся интенсивные переговоры с пятью компаниями, выражающими заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в нашей стране.

В свою очередь спикеры с германской стороны поделились опытом работы в Казахстане, высоко отметив преимущества доступа на близлежащие рынки ЕАЭС, Китая, Ближнего Востока, Центральной Азии и широкие возможности для расширения бизнеса и инвестиций.

Согласно информации пресс-службы, особый интерес германский бизнес проявил к агропромышленному комплексу Казахстана - от животноводства и пищевой промышленности до сельскохозяйственного машиностроения, производства льняного масла и минеральных удобрений.

Председатель наблюдательного совета компании «CLAAS KGaA mbH», заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер отметила положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества.

«Казахстан на сегодня является важнейшим партнером в Центральной Азии. С закреплением новых функций за МИД Казахстана наше сотрудничество заметно набирает новые обороты. Сегодняшняя встреча с министром иностранных дел убедительно это продемонстрировала», - отметила она.

Вице-президент компании «Deutsche Post International» Юрген Ломейер рассказал о позитивных тенденциях развития транспортно-логистического потенциала Казахстана, отметив, что за последние пять лет значительно увеличился объем грузоперевозок по территории Казахстана как из Китая в Европу, так и в обратном направлении.

Отметим, что, согласно германской статистике, товарооборот между двумя странами достиг 5,1 миллиарда долларов в 2018 году. За последние 12 лет в Казахстан были привлечены прямые инвестиции из ФРГ в объеме 8,6 миллиарда долларов. Создано более 900 совместных предприятий, на рынке работают такие крупные инвесторы, как «Siemens», «WILO», «KNAUF», «BASF», «Metro Cash&Carry», «OBI», «CLAAS», «Linde AG».

Официальный курс на 23 августа составляет 386.04 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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