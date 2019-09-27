Азербайджан обсудил с ЕБРР сотрудничество в сфере градостроительства

27 сентября 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель госкомитета по градостроительству и архитектуры Самир Нуриев обсудил с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) вопросы основных приоритетов будущего развития Баку, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Накануне Нуриев принял старшего банкира отдела инфраструктуры евразийского региона ЕБРР Елену Гордееву, директора Кавказского регионального офиса Катарину Хансен и старшего банкира бакинского офиса Санжара Усманов.

В ходе встречи, стороны обменялись мнениями по вопросам планирования градостроительства, подготовки генерального плана Баку и основных приоритетов будущего развития города. Также была представлена информация о проекте ЕБРР «Зеленый город».

Отметим, что Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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