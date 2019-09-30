Корея заинтересована в торговоэкономическом сотрудничестве с Азербайджаном - Глава KOIMA

БАКУ/Trend/- Азербайджан привлекателен для Кореи в плане двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса, инвестиций, и во многих других областях, как одна из развитых стран региона. Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава корейской Ассоциации импортеров (KOIMA) Хонг Квандж Хи на проходящем в Баку азербайджано-корейском бизнес-форуме.

Глава Ассоциации отметил, что Корея рассматривает Азербайджан не только в качестве торговоэкономического, но и как стратегического партнера. " Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних связей и рассчитываем, что нынешняя миссия корейской делегации в Азербайджан послужит еще большему взаимодействию между нашими странами и станет своего рода стимулом для выстраивания новых отношений между предпринимателями Азербайджана и Кореи", сказал глава корейской Ассоциации.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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