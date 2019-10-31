ЗАО “AzerGold” побывал с визитом в Таджикистане (ФОТО)

31 октября 2019 12:10 (UTC+04:00)

27-30 октября состоялся визит представителей Закрытого Акционерного Общества “AzerGold” в Согдийскую область Республики Таджикистан.

В рамках визита Заместитель председателя правления ЗАО Огтай Мамедов и глава отдела гелологической разведки Шахбеддин Мусаев встретились с председателем Согдийской области Раджаббойом Ахмедзода. На встрече, состоявшейся в городе Худжанд, приняли участие также руководители ведущих горнодобывающих компаний области.

Отметим, что месторождение Большой Канимансур, являющееся самым крупным месторожденим серебра в мире, а также такие месторождения цветных металлов, как Алтын Топкан, Джилой, Апрелевка находятся на территории Согдийской области. Председатель области во время встречи подчеркнул важность обмена опытом с ЗАО “AzerGold” в направлении эксплуатации данных месторождений.

В рамках визита представители ЗАО встретились также с генеральным директором совместного предприятия «Апрелевка» Бахтийором Маджидовым, ознакомились с материально-технической базой, фабрикой и лабороторием предприятия, осуществили визит на месторождения «Куш Мулла» и «Бергуда».

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  • ЗАО “AzerGold” побывал с визитом в Таджикистане (ФОТО)
  • ЗАО “AzerGold” побывал с визитом в Таджикистане (ФОТО)
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