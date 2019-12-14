Ассоциация турецких предпринимателей заинтересована в инвестициях в Азербайджан

14 декабря 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Азербайджане заинтересована в инвестициях в различные экономические секторы Азербайджана. Об этом сказал журналистам на бизнес-завтраке посвященном итогам уходящего года глава Ассоциации Абдуррахман Узун, передает Trend с мероприятия

В качестве примера заинтересованности Узун привел мероприятия по развитию туризма, сельского хозяйства и других сфер, в которых регулярно участвуют представители MÜSİAD, новые резидентские позиции в промышленных парках и другие сегменты. Наряду со всем этим, подчеркнул глава Бакинского офиса MÜSİAD, также оказывается серьезная поддержка предпринимательству в Азербайджане в целом.

Узун отметил, что одной из главных задач Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей в Азербайджане является увеличение числа своих членов и обеспечение последовательной, плановой работы организации. Наряду с этим, отметил Узун, планируется создание и работа общей группы компаний из членов MÜSİAD в Азербайджане.

«Помимо всего прочего, в 2020 году мы планируем привлечь в Азербайджан как можно больше туристов из Турции, так как здесь очень благоприятные условия для развития туризма, что, в том числе, доказывает увеличение потока туристов из Южной Азии и арабских стран в последние годы» - сказал глава Ассоциации.

Он отметил, что MÜSİAD так же заинтересована в развитии ряда проектов в Азербайджане и в настоящее время ведет работы по изучению рынка в этом направлении.

Так как эти проекты является коммерческими и мы являемся инвесторами, для нас так же важно получить от этих проектов доходы. Все проекты которые мы собираемся реализовать являются весьма перспективными - в частности, проекты связанные с животноводством.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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