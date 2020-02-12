USAID поддерживает экспорт агропродукции частного бизнеса Туркменистана

Бизнес 12 февраля 2020 11:27 (UTC+04:00)
USAID поддерживает экспорт агропродукции частного бизнеса Туркменистана

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялся практический семинар "Повышение продуктивности урожая картофеля в условиях Туркменистана", сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Мероприятие организовано для местных предпринимателей в рамках проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест (СTJ) при поддержке СППТ.

В ходе семинара изучался передовой опыт выращивания картофеля в засушливых регионах с применением инновационных технологий, а также рассмотрены вопросы селекции семенного материала, современные методы защиты этой культуры от вредителей, болезней и сорняков.

Программой семинара предусмотрены практические занятия непосредственно на полях в Ахалском, Лебапском и Дашогузском велаятах (областях).

Данное мероприятие нацелено на содействие успешному решению задач, поставленных перед частным сектором, по повышению урожайности стратегических сельскохозяйственных культур, укреплению продовольственной безопасности страны и наращиванию объемов экспорта плодоовощной продукции, говорится в сообщении.

Напомним, что в августе ашхабадский офис СППТ посетил региональный директор Агентства США по международному развитию (USAID) по Центральной Азии Кристофер Эдвардс.

На встрече отмечалась продуктивность сотрудничества частных компаний с USAID в реализации ряда перспективных проектов, в том числе в области сельского хозяйства.

USAID начал свою работу в Туркменистане в 1992 году, и поддерживает программы экономического роста, помогает предприятиям повышать производительность и доходы, и взаимодействует с государственными учреждениями в целях модернизации сектора энергетики и торговли. Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа, импортерами которого являются Китай и Россия.

Отметим, что в Туркменистане на данном этапе сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, а также создаются условия для свободной оптовой торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры: товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова).

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