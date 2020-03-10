Чехия внедрит современные технологии в Грузии

Бизнес 10 марта 2020 09:28 (UTC+04:00)
Чехия внедрит современные технологии в Грузии

БАКУ/Trend/ - Министерство промышленности и торговли Чехии в сотрудничестве с посольством реализовало в 2019 году в Грузии проекты с акцентом на внедрение современных технологий, сообщили Trend в министерстве.

По данным ведомства, грузинские специалисты приезжают в Чехию в поиске перспектив сотрудничества в этой области, к примеру, по технологиям Smart Cities и железнодорожному транспорту.

Как заявили представители министерства, чешские эксперты также отправляются за границу, чтобы обсудить свои технологии с грузинскими официальными лицами, принимающими решения.

"Говоря об инвестициях чешских предприятий в туризм, мы рады напомнить современный и экологически чистый проект чешско-грузинского сотрудничества Spa Complex "Green Resort" в Кобулети", - сказали в министерстве.

Как сообщалось, фундамент комплекса был заложен в июле 2019 года, и ожидается, что первые гости смогут остановиться в нем в последующие годы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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