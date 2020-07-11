Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в расширении экономических связей с Литвой

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в расширении экономических связей с Литвой.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, об этом на шестом заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой в формате видеоконференции сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, обе страны имеют потенциал развития сотрудничества в сферах промышленности, логистики, малого и среднего предпринимательства, инноваций и цифровизации, сельского хозяйства, а также туризма.

Было отмечено, что за первые пять месяцев этого года товарооборот между двумя странами вырос на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С начала года налажены взаимовыгодные связи в сферах инвестиций, торговли, сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий, туризма и культуры. Межправительственная комиссия вносит вклад в углубление двусторонних торгово-экономических связей, оказывает поддержку реализации проектов в различных сферах. На сегодняшний день между Азербайджаном и Литвой подписано около 40 документов в различных сферах, в том числе о поощрении инвестиций и снятии двойного налогообложения»,- сказал он.

В сфере строительства, торговли, услуг, банковского дела и страхования Азербайджана действуют 17 компаний с литовским капиталом.

Министр экономики подчеркнул поддержку Литвы в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, особенно в рамках программы "Восточного партнерства".

«Азербайджан высоко оценивает техническую и консультативную поддержку литовских структур в проектах и инициативах, реализуемых в рамках декларации о партнерстве, подписанной с Европейским Союзом в 2013 году», - подчеркнул он.

Говоря о негативном влиянии пандемии COVID-19, Микаил Джаббаров отметил, что эти последствия не обошли стороной и экономику Азербайджана, и проинформировал о мерах социально-экономической поддержки, новых механизмах развития предпринимательства, электронной кредитной платформе, налоговых льготах и работе по повышению инвестиционной привлекательности, а также о том, что в начале текущего года было принято решение о создании в Азербайджане филиала Центра IV промышленной революции Всемирного экономического форума.

«Будут приняты необходимые меры для того, чтобы деятельность центра могла быть выгодна и другим странам», - подчеркнул министр.

Сопредседатель межправительственной комиссии, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, в ноябре этого года исполняется 25 лет с даты установления дипломатических отношений между данными странами.

Литовский министр также проинформировал о мерах, предпринятых его страной по устранению негативных последствий пандемии.

Отметим, что на онлайн-заседании были обсуждены направления расширения торгово-экономического сотрудничества. В обсуждениях приняли участие члены межправительственной комиссии по торговле, сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, энергетике, транспорту, инновациям и информационным технологиям, охране окружающей среды, культуре. Они высказали свое мнение о возможностях развития связей в указанных сферах.

По итогам заседания был подписан протокол шестого заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана и Литвы. Документ подписали сопредседатели межправительственной комиссии - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva