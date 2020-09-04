В Азербайджане проводиться фумигация фруктов и овощей
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA
В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности
Президент Азербайджана довел до внимания, что во главе всей дипломатии и политики стоят азербайджано-турецкие отношения - депутат
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении