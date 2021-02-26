Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана с начала года превысил $37 млн.
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
Эксклюзивное интервью с Натаван Мамедовой из Израиля - кинозвезда 80-х, чемпион по кунг-фу, дарующая здоровье (ВИДЕО, ФОТО)
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Только тесное сотрудничество может способствовать демилитаризации региона Южного Кавказа – председатель комитета Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность и Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, виновны в этом прежние и нынешние руководители
Презентован сайт www.khojalytoday.com, разработанный при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Российские и Туркменские организации рассматривают сотрудничество в строительстве и электрификации ж/д в Туркменистане
Президент Азербайджана на длившейся более 4 часов пресс-конференции ответил на около 50 вопросов 35 медиа структур
От главной задачи в Карабахе ничего не должно нас отводить, иначе мы просто сорвем ее реализацию – Мария Захарова
Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков
Рост уникальных вредоносных ПО делает кибербезопасность как никогда актуальной - "Лаборатория Касперского"
В армии Азербайджана проведены мероприятия в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне уничтожили фактически все религиозные и исторические памятники на некогда оккупированных территориях - госкомитет Азербайджана
Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана
Первые экспонаты фонда Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана и Музея Победы (ФОТО)
Агрессия в отношении мирных жителей говорит только о слабости совершившего ее – российский эксперт о Ходжалинском геноциде
Трогательная история ребёнка, выжившего во время Ходжалинского геноцида, благодаря фонарику в руке… (ВИДЕО)