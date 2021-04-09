Туркменистан и Иран подписали программу сотрудничества до 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран подписали «Программу сотрудничества между министерством иностранных дел Туркменистана и министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2021-2022 годы».

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, подписание состоялось 8 апреля 2021 между министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Согласно сообщению, министрами также обсуждалась каспийская тематика, включая анализ действующих правовых документов и подготовку к Шестому Каспийскому саммиту. Выражена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества по данному направлению.

Также стороны обговорили вопросы туркмено-иранских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Было рассмотрено взаимодействие в региональных и международных структурах, включая ООН, ОЭС, ОИС и др.

По информации МИД Туркменистана, подписание соглашения и обсуждения состоялись, в ходе двухдневного визита в Ашхабад иранской делегации во главе с Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, что в ходе видеоконференции 12 мая представители двух стран также обсудили сотрудничество в сферах транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов в контексте практической реализации достигнутых ранее договорённостей между президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.

Также ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части одноименных городов Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это второй совместный проект по строительству автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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