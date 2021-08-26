Резидент Сумгайытского химического промпарка ведет переговоры по экспорту продукции

БАКУ /Trend/ - ООО SumPlast, производитель полиэтиленовых мешков по немецкой технологии, являющийся резидентом Сумгайытского химического промышленного парка, ведет переговоры по экспорту своей продукции, образцы которой уже отправлены в некоторые европейские страны.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 3,3 миллиона долларов, 30 человек обеспечены постоянной работой.

В заявлении ведомства говорится, что на сегодняшний день компанией продано продукции на порядка пяти миллионов манатов. Она поставляется на внутренний рынок и используется в основном для упаковки продукции ПО Azerikimya и ООО SOCAR Polymer.

ООО SumPlast зарегистрировано в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в декабре 2017 года и начало производственную деятельность в 2020 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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