Первый железнодорожный экспорт в Китай: Азербайджан открывает новую эру в международной торговле (ФОТО)

БАКУ / Trend / – 24 ноября состоялась историческая отправка первого экспортного груза из Азербайджана в Китай по железной дороге.

Как сообщает Trend, пресс-служба ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (ADY) заявила, что это событие ознаменовало новый этап в экономических и транспортных отношениях между двумя странами. Экспортный маршрут, пролегающий через международный транспортный коридор Средний коридор, укрепляет роль Азербайджана как ключевого логистического узла, значительно повышая эффективность грузоперевозок в направлении Восток-Запад и Запад-Восток.

На торжественной церемонии запуска присутствовали представители железнодорожных администраций Азербайджана и Казахстана, руководство Секретариата Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также представители управляющего комитета китайского международного порта Сиань Чанба.

Первый поезд по маршруту “Баку-Сиань” включает 62 40-футовых контейнера, которые будут доставлены мультимодальным способом через Казахстан в порт Сиань — один из крупнейших сухопутных логистических хабов Китая. До конца текущего года по этому маршруту планируется отправить 15 тысяч тонн грузов, что соответствует 600 контейнерам.

Заместитель председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Ариф Агаев отметил:

“Данный проект выводит экспортный потенциал Азербайджана на новый уровень и усиливает стратегическую роль нашей страны в мировой торговле. Экспортные грузы теперь могут направляться напрямую в Китай, что открывает перед нашими предпринимателями новые возможности. Мы продолжаем реализовывать ключевые инициативы, чтобы превратить Азербайджан в международный транспортно-логистический хаб”.

Глава совета директоров Абшеронского логистического центра Зия Агаев подчеркнул, что запуск нового маршрута создает уникальные возможности для азербайджанских производителей выйти на глобальные рынки:

“Сегодня мы впервые экспортируем товары азербайджанского производства в Китай через Средний коридор. Это укрепляет статус Азербайджана как важной транзитной страны, способствует экономическому росту и привлекает внимание иностранных инвесторов”.

Новые перспективы для транспортного сектора

Регулярная отправка экспортных грузов в Китай открывает значительные перспективы для роста доходов таких структур, как Абшеронский логистический центр, Бакинский международный морской торговый порт и ЗАО “Азербайджанское Каспийское морское пароходство”. Совместная работа этих организаций с ADY стала примером успешного государственно-частного партнерства.

Ранее экспортные грузы направлялись через черноморские порты Грузии. С внедрением нового маршрута доставка осуществляется напрямую через азербайджанские порты, что делает процесс логистики проще и быстрее.

С начала 2024 года из Китая в Азербайджан было доставлено 280 контейнерных поездов, и до конца года ожидается более 300. В 2025 году планируется увеличить этот показатель до 1000 поездов, что подтверждает активное развитие транспортной инфраструктуры страны.