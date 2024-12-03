БАКУ / Trend/ - Азербайджан обладает значительным потенциалом в области цифровизации и развития финтех-экосистемы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства по банковскому регулированию и надзору Мустафа Айдын в ходе VIII Международного банковского форума.

"Сильная экономическая структура и открытость инновациям создают возможности для регионального лидерства в банковском секторе. Шаги Азербайджана в сфере цифрового банкинга привлекают внимание не только на внутреннем, но и на международном уровне. Важная роль цифровых платежных систем и безопасных финансовых услуг в этом процессе очевидна с точки зрения экономического развития и финансовой свободы.

Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в этой области, включая совместные проекты и обмен знаниями, может усилить позиции обеих стран в банковской и финтех-сфере. Опыт Турции в платежных системах и цифровом банкинге, подкрепленный мощной регуляторной базой и инновационными решениями, может послужить примером для Азербайджана", - сказал М.Айдын.