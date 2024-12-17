Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза - Шахмар Мовсумов

БАКУ/ Trend/ - Транспортные технологии укрепляют стратегическое значение Азербайджана, создавая новые возможности для бизнеса. С 2019 по 2024 годы объем транзитных перевозок увеличился в 2,5 раза, что связано с укреплением позиций Азербайджана в международных коридорах, таких как Северный и Средний коридоры.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Особенно благодаря Среднему коридору удалось повысить эффективность грузоперевозок из Китая в Европу, сократив транзитное время до 8-10 дней. Эти достижения стали возможны благодаря цифровым услугам и инфраструктурным проектам, реализованным в последние годы", - сказал он.

Ш.Мовсумов отметил, что существует возможность дальнейшего сокращения как времени транзита, так и нормативных сроков оформления деклараций.

"Эти возможности должны быть изучены и внедрены совместно таможенными органами и бизнесом. Внедрение современных систем контроля и мониторинга облегчает отслеживание таможенных операций", - добавил Мовсумов.