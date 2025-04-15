Цены на жилье в Азербайджане продолжают расти - гендиректор ЦБА

БАКУ /Trend/ - В 2020 году на фоне пандемии рынок недвижимости Азербайджана сохранял относительную стабильность, однако в последующие годы наблюдалась тенденция к росту цен.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.

По его словам, в целом цены на жилье выросли на 32,4 процента по сравнению с концом 2020 года.

"Несмотря на колебания объёмов инвестиций, направленных в строительный сектор в различные периоды, наблюдается устойчивый рост вложений в строительство жилых домов и их доли в инвестициях в основной капитал. В последние периоды эта тенденция усилилась, что привело к росту рыночной активности. Увеличение объёмов инвестиций в строительство жилья связано как с ростом спроса, так и с реализацией новых проектов со стороны государства и частного сектора", - добавил он.

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