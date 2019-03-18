Парвиз Шахбазов: Азербайджан готов поддержать дальнейшие усилия ОПЕК по сохранению баланса на нефтяном рынке

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов дальше поддерживать усилия ОПЕК по сохранению баланса на нефтяном рынке.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на открытии 13-го заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

«Это мероприятие показывает историческую роль Азербайджана в нефтяной индустрии. Азербайджан не экспортирует нефть в больших объёмах, но играет большую роль в обеспечении энергобезопасности в мире. Надеюсь, что хартия ОПЕК+ будет финализирована скоро», - сказал он.

Министр отметил, что сотрудничество стран имеет важное значение для предотвращения рисков на нефтяном рынке.

«ОПЕК+ обеспечивает основную поддержку нефтяному рынку. В настоящее время мы видим позитивные результаты этого соглашения»,- добавил министр.

Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

(Автор: Ляман Зейналова)

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