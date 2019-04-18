СП SOCAR AQS и KCA Deutag в ближайшее время приступит к буровым работам

18 апреля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В начале мая "Бурильная и инженерная компания Turan", являющаяся совместным предприятием SOCAR AQS и международной нефтесервисной компании KCA Deutag, приступит к буровым работам.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник главный директор SOCAR AQS Рамин Исаев на брифинге в Баку, посвященном деятельности предприятия.

Также он сказал, что в дальнейшем планируется участвовать в новых проектах в регионе.

"Мы участвуем в различных тендерах в целях расширения деятельности не только в Азербайджане, но и в странах региона - России, Казахстане, Узбекистане", - отметил Исаев.

В настоящее время компания проводит буровые работы на пяти платформах на четырех нефтегазовых месторождениях - "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла".

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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