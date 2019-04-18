SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скажин в Бангладеш

18 апреля 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скважин в Бангладеш в январе 2019 года.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг главный директор SOCAR AQS Рамин Исаев на брифинге, посвященном деятельности предприятия, в Баку.

По словам Исаева, теперь планируется приступить к буровым работам на второй скважине. Он добавил, что точная дата будет известна в ближайшее время.

Отметим, что ранее SOCAR AQS выиграла тендер на проведение буровых работ в Бангладеш. Договор предусматривает бурение трех скважин. Стоимость работ оценивается в 35 миллионов долларов.

В настоящее время компания проводит буровые работы на пяти платформах на четырех нефтегазовых месторождениях - "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла".

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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