Американская компания открыла новое газоконденсатное месторождение в Узбекистане

30 августа 2019 11:28 (UTC+04:00)

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