БАКУ/Trend/ - Черноморский банк реконструкции и развития (ЧБТР) перечислил средства SOCAR AQS для закупки производственного оборудования, сказали Trend в банке.

«Все средства в рамках, подписанной в прошлом году кредитной линии в размере 20 миллионов евро для SOCAR AQS, предоставленные ЧБТР на закупку материалов и производственного оборудования в России, Румынии, Турции и Украине, были перечислены единовременно в прошлом году», - сказали в банке.

Как ранее сказали в ЧБТР, сделка окажет сильное влияние на регион и его развитие, благодаря приобретению обсадных колонн, труб, буровых установок, оборудования для обслуживания скважин, буровых долот, генераторов и кранового оборудования в основном из России, Румынии, Турции и Украины.

Отметим, что ЧБТР учрежден Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и Absheron Drilling Companyдля осуществлению работ по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения "Гюнешли" (с платформ № 11 и № 7), месторождения "Умид" (с платформы "Умид-1"), "Булла" (с платформы № 6) и "Западный Абшерон" (с платформы № 10).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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