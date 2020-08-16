В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии Кристиан Пегель в беседе с RT Deustch заявил, что ЕС невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Он также заметил, что в Германии работают над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта. Однако основная цель состоит в том, чтобы сохранить конкурентноспособные варианты. При этом, "особые методы добычи СПГ, которые есть у США, сами по себе дороже, чем у природного газа".

"Ну и сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придется перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но тем не менее терминалы СПГ будут построены, чтобы у нас были конкурентоспособные варианты", — заключил министр.

Пегель также высказал предположение о том, что "истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции".

Министр заметил, что Соединенные Штаты оказывают сильное давление на компании, которые связаны с проектом "Северного потока-2". Он добавил, что акционеры и все, кто финансирует проект, безусловно, обеспокоены этой ситуацией. У Германии, по его словам, эти основания существуют, равно как и у других стран ЕС, которые заинтересованы в больших объемах газа в будущем.