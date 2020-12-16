БАКУ /Trend/ - 16-17 декабря под председательством Азербайджана состоится 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии в формате видеоконференции.

Как сообщили Trend в среду в министерстве энергетики, в первый день заседания будут рассмотрены процедурные вопросы, а во второй день состоится заседание министров стран-членов на тему "Энергоэффективность для всех: инновации и инвестиции".

На 31-м заседании Конференции Энергетической Хартии будет председательствовать министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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