Под председательством Азербайджана состоится 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии
БАКУ /Trend/ - 16-17 декабря под председательством Азербайджана состоится 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии в формате видеоконференции.
Как сообщили Trend в среду в министерстве энергетики, в первый день заседания будут рассмотрены процедурные вопросы, а во второй день состоится заседание министров стран-членов на тему "Энергоэффективность для всех: инновации и инвестиции".
На 31-м заседании Конференции Энергетической Хартии будет председательствовать министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva
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