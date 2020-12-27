Грузинская E-Space нацелена на внедрение нового поколения интеллектуальных технологий и инноваций

БАКУ /Trend/ - Как и все секторы бизнеса, компания E-Space, управляющая сетью общественных зарядных станций в Грузии, также пострадала от пандемии.

Об этом Trend сообщили в E-Space.

"Тем не менее, мы максимально использовали это время и обновили как приложение, так и модуль управления зарядным устройством, расширив функциональные возможности и упростив их использование", - заявили в компании.

Как сообщает E-Space, компанией внедрена биллинговая система, с помощью которой физические или юридические лица могут устанавливать зарядные устройства на своей территории и получать доход через ее приложение.

"С помощью новых бизнес-модулей владельцы электрических зарядных устройств смогут отслеживать онлайн, контролировать доходы, получать отчеты и т.д.", - сказал источник.

Как отметили в компании, она нацелена на внедрение нового поколения интеллектуальных технологий и инноваций.

E-Space привержена поддержке и продвижению электромобилей в стране, а также внедрению соответствующих новых технологий. E-Space - единственная компания, которая владеет и управляет сетью общественных зарядных станций в Грузии. Она планирует установить до 100 общественных зарядных устройств, в том числе несколько быстрых зарядных устройств на основных магистралях.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)