Евростат обнародовал данные импорта туркменских нефтепродуктов Италией

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Италия импортировала из Туркменистана 329 303 тонны нефтепродуктов на сумму 95,7 миллиона евро, сообщили Trend в Евростате.

Согласно статистическим данным, Италия не закупала нефтепродукты из Туркменистана каждый месяц отчетного периода.

В частности, закупка осуществлялась в июне, августе, сентябре, октябре и декабре прошлого года. Так, в июне Италия импортировала из Туркменистана 86 289 тонн нефтепродуктов на сумму 24,7 миллиона евро, в августе – 79 495 тонн на сумму 22,4 миллиона евро, в сентябре – 80 773 тонны на сумму 22,6 миллиона евро, в октябре – 2 255 тонн на сумму 72,882 тысячи евро, а в декабре – 82 489 тонн на сумму более 26 миллионов евро.

Напомним, что Италия импортировала из Туркменистана с января по ноябрь 2020 года 246 814 тонн нефтепродуктов на сумму 69,7 миллиона евро.

Страны Европейского союза (ЕС) импортировали из Туркменистана в январе-ноябре 2020 года 270 900 тонн нефтепродуктов и масел, полученных из битуминозных полезных ископаемых и сырой нефти.

Кроме того, 271 тонна масел, полученных из нефти и битуминозных минералов (без учета сырой нефти), а также препараты, содержащие в весовом отношении 70 процентов и более масел, полученных из битуминозных минералов и нефти, были импортированы из Туркменистана в отчетном периоде странами Евросоюза.

Из Туркменистана было также экспортировано нефтяного газа и других газообразных углеводородов в объеме 271,1 тонны.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva