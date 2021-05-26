Рытье судоходных каналов на Каспии может привести к необратимым последствиям - депутат

Проект по рытью морских судоходных каналов в акватории Каспия может привести к необратимым экологическим последствиям.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сказал Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дюсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос от фракции «Nur Otan» в адрес заместителя Премьер-Министра Романа Скляра на пленарном заседании Мажилиса.

«Согласно имеющимся сведениям, в текущем году компания NCOC (North Caspian Operating Company) намерена начать рытье морских судоходных каналов в акватории Каспийского моря для обеспечения логистики нефтяного проекта «Кашаган», - отметил Турганов.

Было отмечено, что согласно этого проекта будет проложено несколько судоходных каналов протяженностью 56 км, шириной от 80 до 115 метров, 10 разворотных бассейнов диаметром от 325 до 380 метров.

Со дна Каспия планируется изъять более 18,5 млн куб.м грунта на площади около 29 млн кв.м. В свою очередь, согласно принятого Экологического кодекса, северная часть Каспийского моря отнесена к государственной заповедной зоне и имеет особый статус и ограничения в природопользовании и проведении инженерно-строительных работ.

Определен специальный режим пользования, направленный на охрану водных и рыбных ресурсов, а также обеспечения устойчивого существования экосистемы.

«Акватория Северо-Восточного Каспия является уникальной экосистемой, обеспечивающей воспроизводство рыбных ресурсов и биоразнообразия западных регионов. Поэтому проект по рытью морских судоходных каналов в акватории Каспия может привести к необратимым экологическим последствиям», - подчеркнул Дюсенбай Турганов.