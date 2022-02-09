Транспортировка через нефтяной терминал Бакинского порта выросла за год

БАКУ /Trend/ - Объем экспортированной нефти и нефтепродуктов через терминал Дюбенди Бакинского международного морского торгового порта в 2021 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2020 годом и превысил 1,1 миллиона тонн, передает в среду Trend со ссылкой на порт.

«В отчетный период один из самых больших показателей роста по отдельным областям зафиксирован в перевалке сухих грузов. Так, например, если в 2020 году через Бакинский порт было перевалено более 711 тысяч тонн сухих грузов, то в прошлом году данный показатель вырос на 66 процентов и превысил 1,183 миллиона тонн. Количество переваленных контейнеров выросло на 11,6 процента и достигло 45 025 в эквиваленте TEU», - говорится в сообщении порта.

Как отмечается, в 2021 году в связи с продолжением действия ограничений на границах, введенных из-за пандемии COVID-19, наблюдались определенные изменения в направлениях движения по международным транспортным маршрутам. Так, например, в отчетном периоде зарегистрирован спад транспортировки большегрузов на 8,8 процента. Через Бакинский порт было транспортировано 39 431 транспортное средство (TIR), в том числе 23 476 (59,5 процента) грузовиков было транспортировано по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, а 15 955 (40,5 процента) – Баку-Курык-Баку.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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