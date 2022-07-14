Темпы ввода новых энергомощностей в Казахстане неприемлемо малы - президент

БАКУ /Trend/ - Темпы ввода новых энергомощностей в Казахстане неприемлемо малы.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает Trend.

«Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более одного гигаватта мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31 процент от планировавшихся мощностей (347 МВт)", - сказал Токаев.

По его словам, в условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы.

"Надеюсь, в правительстве понимают это. Недостаточными темпами идет и усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны. В настоящее время работы по Западной зоне завершены только на 10 процентов. Необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов. От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана", - отметил Токаев.