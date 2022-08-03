Азербайджан сыграет важную роль в стремлении ЕС заменить поставки природного газа – IGU

БАКУ /Trend/ – Поскольку ЕС стремится заменить поставки природного газа в объеме около 155 миллиардов кубометров в сжатые сроки, такие жизнеспособные и надежные источники, как Азербайджан, сыграют в этом важную роль, сказали Trend в Международном газовом союзе (IGU).

Касаясь недавно подписанного меморандума о взаимопонимании в области энергетики между ЕС и Азербайджаном, в IGU заявили, что союз приветствует это позитивное событие для Азербайджана - давнего члена Международной энергетической хартии.

"Это шаг в направлении повышения глобальной энергетической безопасности и восстановления баланса на рынках газа и энергоресурсов. Меры, которые улучшают диверсификацию поставок и взаимосвязи на рынках, обеспечивают энергетическую безопасность", - отметили в организации.

Как сказали в IGU, мир борется с беспрецедентным кризисом энергоснабжения и стремительным ростом цен, которые можно преодолеть только после возвращения к балансу на мировых энергетических рынках.

"Ребалансировка потребует новых поставок, которые требуют долгосрочных инвестиций. В то время как текущая политическая среда, по понятным причинам, направлена ​​на решение первоочередной задачи по обеспечению поставок в краткосрочной перспективе, долгосрочное мышление и реалистичное планирование ресурсов также необходимы для своевременных инвестиций. Азербайджан заявил, что у него есть большой потенциал для дальнейшего развития своих запасов газа и увеличения поставок. Азербайджан удвоил добычу газа с 2011 года, что является впечатляющим достижением. Однако для налаживания новых поставок такие производители, как Азербайджан, будут ожидать гарантий от потребителей в долгосрочной перспективе, особенно в связи с необходимостью строительства новой инфраструктуры или инвестициями для расширения существующей", - сказали в организации.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

В документе отмечается, что любой дальнейший экспорт природного газа в Европейский союз, помимо тех объемов, которые поставляются на сегодняшний день, потребует значительных инвестиций в расширение сети трубопроводов "Южного газового коридора" и развитие проекта по добыче.

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