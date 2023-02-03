Энергосотрудничество Азербайджана с Турцией будет только нарастать - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Турция уже выполняет роль энергетического хаба.

Об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс конференции, посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Trend.

По его словам, Азербайджан традиционно является поставщиком газа в Турцию.

«Наше сотрудничество с этой страной в будущем будет только нарастать», - добавил он.

В свою очередь, Кадри Симсон сказала, что в ЕС заинтересован в стабилизации глобального энергетического кризиса.

«В прошлом году мы смогли привлечь 18 млрд кубометров сжиженного газа. У нас эти возможности должны быть расширены, и мы заинтересованы в сотрудничестве в этом направлении с турецкой стороной», - сказала она.

Симсон подчеркнула, что Азербайджан добывает природный газ и производит альтернативную энергию.

«Помимо этого, страна является экспортёром этих ресурсов, и мы готовы поддерживать ее в этом направлении», - добавила она.