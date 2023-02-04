Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего февраля понизилась на 0,09 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,05 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,01 доллара – до 82,25 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,41 доллара, составив 44,35 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего февраля понизилась на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,62 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на четвертое февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.