Оператор IGB назвал объем освоенных средств

БАКУ/Trend/ - На данный момент освоено 87 процентов средств, выделенных для реализации проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

"Остальная часть средств пойдет на отделочные работы", — сказали в компании.

EPC-подрядчик завершает работы, которые не имеют прямого влияния на эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария. Эта так называемая второстепенная деятельность, и она не мешает бесперебойной работе и безопасности газопровода. Эти работы по-прежнему являются частью контракта, и компания-заказчик требует их выполнения в рамках технического задания.

Отметим, что общая стоимость проекта составляет 253 миллиона евро.

Интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

Twitter: @Lyaman_Zeyn