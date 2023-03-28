Цены на нефть снижаются после стремительного роста

Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после роста в предыдущий день более чем на 4%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,49% — до 77,38 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 72,73 доллара.

В понедельник цена июньских фьючерсов марки Brent увеличилась на 4,2%, марки WTI — на 4,5%. Общему позитиву на мировых рынках способствовала новость о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к другому американскому банку First-Citizens. Это ослабило опасения нового банковского кризиса и глобальной рецессии, вызывающей в том числе падение спроса на нефть.

"Похоже, что паника последних двух недель ослабевает, это должно позволить нефти снова пойти вверх. Однако ситуация все еще нестабильна. Я не думаю, что кто-то на 100% уверен в том, что западный банковский сектор выберется из проблемной ситуации", — сказала агентству Bloombrg основатель компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Участники рынка также ждут данных по коммерческим запасам нефти в США. Они будут опубликованы в среду. Согласно порталу DailyFX, аналитики ожидают увеличения запасов на 187 тысяч баррелей за неделю, окончившуюся 24 марта. Предыдущий отчет показал неожиданный рост запасов на 1,1 миллиона баррелей.