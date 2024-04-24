Названы главные темы прошедшего в Баку заседания рабочей группы Азербайджана и Венгрии по энергетике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — Реализация Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и транспортировки "зеленой" энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией и вопросы развития газового сотрудничества были в центре внимания 4-го заседания Рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

«Сопредседатель рабочей группы, руководитель аппарата минэнерго Заур Мамедов отметил, что проводимые встречи на различных уровнях и подписанные документы способствуют развитию сотрудничества как в сфере традиционной энергетики, так и в области "зеленой" энергетики, а проделанная работа и достигнутые результаты даже опережают планы», — отмечено в пресс-релизе.

В свою очередь руководитель департамента энергетической и климатической дипломатии министерства иностранных дел и торговли Венгрии Изабелла Фейерабенд поделилась своим мнением о текущем состоянии сотрудничества в рамках рабочей группы и шагах на 2024 год.

«На встрече также состоялся обмен идеями по обмену опытом в сфере энергоэффективности и управления фондами энергоэффективности, по учебным программам и другим вопросам. По итогам встречи был подписан протокол. Очередное заседание рабочей группы решено провести в Будапеште в следующем году», — сообщает минэнерго.

Отметим, что Венгрия входит в число европейских покупателей азербайджанского газа.