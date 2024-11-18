Вырос транзит нефти по БТД

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане по нефтепроводам было транспортировано 32 127,8 тыс. тонн нефти. Это на 3% меньше, чем год назад.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, 75,3% транспортировки осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

За отчетный период через этот нефтепровод было транспортировано 24 180,3 тыс. тонн нефти, что на 3,9% меньше, чем год назад.

За отчетный период 81,5%, или 19 704,9 тыс. тонн нефти, транспортируемой по трубопроводу БТД, составила нефть, добываемая в Азербайджане, а 18,5%, или 4 475,4 тыс. тонн (рост на 4,8%) - нефть, поступающая из Туркменистана и Казахстана.

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