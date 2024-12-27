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Подписан учредительный договор совместного предприятия "Содружество "зелёного" коридора"

Энергетика Материалы 27 декабря 2024 16:59 (UTC +04:00)
Подписан учредительный договор совместного предприятия "Содружество "зелёного" коридора"
Фото: Парвиз Шахбазов / Х

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня между национальными электроэнергетическими компаниями Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписан учредительный договор о создании совместного предприятия под названием "Содружество "зеленого" коридора".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети Х.

"Совместное предприятие со штаб-квартирой в Баку является важным шагом в реализации проекта "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан - Центральная Азия" и формировании энергетического будущего региона", - отмечается в публикации.

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