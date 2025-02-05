В двух районах Баку будут проведены работы по повышению устойчивости энергоснабжения

БАКУ /Trend/ - В двух районах города Баку начинаются новые работы по повышению устойчивости энергоснабжения.

Как сообщает в среду Trend, речь идет об энергоснабжении Сабунчинского и Хатаинского районов.

Таким образом, в распределительных электрических сетях двух вышеуказанных районов будут выполнены важные работы, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения.

Согласно информации, в связи с этим в Открытом акционерном обществе (ОАО) "Азеришыг" уже дан старт соответствующим мероприятиям.

ОАО спрогнозировало, что на выполнение указанных работ в Сабунчинском и Хатаинском районах будет потрачено 9,1 миллиона манатов.

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