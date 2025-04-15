bp о мерах безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - У компании bp в Азербайджане на случай неблагоприятных погодных условий действуют специальные правила и процедуры безопасности как для морских, так и для наземных операций.

Об этом сказали в ответ на запрос Trend в bp Azerbaijan.

"Эти правила и процедуры активируются заранее на основе прогнозов погоды и строго соблюдаются всем персоналом на всех наших объектах. В соответствии с установленными нормами безопасности, как правило, ограничиваются работы под открытым небом, в то время как остальные операции продолжаются в штатном режиме", - заявили в компании.

Отметим, что начиная с ночи с 14 на 15 апреля, в большинстве районов Азербайджана наблюдаются дожди, в некоторых местах – с ливневыми осадками различной интенсивности.

В Баку и на Абшеронском полуострове количество выпавших осадков составило 6 мм, что соответствует 26% месячной нормы.