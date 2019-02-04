Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане в понедельник изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота четвертого февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,8685 маната, составив 2231,437 маната, серебра - на 0,2431, до 26,8905 маната, а унция платины подорожала на 2,448 до 1396,04 манат, палладия – на 3,927, до 2296,7 маната.
|
Название
|
04.02.2019
|
01.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2231,437
|
2241,3055
|
Серебро
|
XAG
|
26,8905
|
27,1336
|
Платина
|
XPT
|
1396,04
|
1393,592
|
Палладий
|
XPD
|
2296,7
|
2292,773
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на четвертое февраля составляет 1,7 AZN/USD
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