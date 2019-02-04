Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане в понедельник изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота четвертого февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,8685 маната, составив 2231,437 маната, серебра - на 0,2431, до 26,8905 маната, а унция платины подорожала на 2,448 до 1396,04 манат, палладия – на 3,927, до 2296,7 маната.

Название 04.02.2019 01.02.2019 Золото XAU 2231,437 2241,3055 Серебро XAG 26,8905 27,1336 Платина XPT 1396,04 1393,592 Палладий XPD 2296,7 2292,773

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвертое февраля составляет 1,7 AZN/USD

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