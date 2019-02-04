В этом году в Азербайджане в электронной форме будут назначены пенсии более 30 тыс. человек

4 февраля 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению главы государства, в Азербайджане создана инфраструктура электронного назначения пенсий, и с начала года началось назначение пенсий в электронной форме.

В Азербайджане уже более трем тысяч лиц, достигшим пенсионного возраста (64 года – для мужчин, 61 год – для женщин) в автоматизированной форме назначена пенсия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Автоматизация процесса назначения пенсий позволяет устранить контакты между гражданином и чиновником и обеспечить прозрачность.

Напомним, что в 2019 году предусматривается электронное назначение пенсий 70 процентам лиц этой категории (36 тысяч человек). В оставшиеся 30 процентов входят государственные служащие, военнослужащие, лица со специальным званием, депутаты и так далее, в отношении которых также ведется работа по автоматизации назначения пенсий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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