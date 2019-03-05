В Азербайджане прогнозируется значительный рост рынка облигаций

БАКУ /Trend/ - В 2019 году рынок облигаций Азербайджана вырастет минимум на 50 процентов, считает заместитель директора инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

По мнению Сафаралиева, люди будут активнее инвестировать в облигации. В то же время малый и средний бизнес будет выпускать больше облигаций.

Что касается рынка акций, то, как отметил замдиректора, этот рынок активизируется за счет выплаты дивидендов трех-четырех крупных компаний.

Сафаралиев, говоря об общей экономической ситуации в Азербайджане, напомнил, что Всемирный банк ожидает роста ВВП страны на уровне 3,6 процента. Такой прогноз, продолжил он, призывает предпринимателей быть активными. При этом, инновационные молодые предприниматели станут более конкурентоспособными по сравнению с консерваторами, а с самыми большими рисками столкнутся те, кто вообще не рискует.

Представитель AzFinance также считает, что девальвации не будет и курс маната останется стабильным.

«Центральный банк реализует политику снижения процентных ставок на фоне активизации бизнеса в стране. Рост расходов государственного бюджета создает для компаний возможности по увеличению продаж, что, в свою очередь, сыграет роль мультипликатора и поддержит экономический рост», - сказал он.

В то же время, Сафаралиев считает, что в выигрыше будут те компании, которые сделали свой бизнес более прозрачным: «В налоговой и таможенной системах произошли серьезные изменения. Создана стимулирующая налоговая система. Многие предприниматели сделали свою работу более прозрачной или работают в этом направлении. Причина в том, что расходы прозрачного бизнеса в отличие от других будут меньше, и это позволит им быть более конкурентоспособными. Прозрачность позволяет усилить надзор, упростить процедуры и давать более точные решения, проводить рыночные исследования и эффективнее использовать свое время. Это, в свою очередь, повышает эффективность бизнеса. Компании, которые не обеспечат прозрачность своей деятельности, будут терять лишнее время на штрафы и судебные процессы, в итоге их эффективность упадет».

Прозрачный бизнес сможет привлекать более дешевые средства, отметил он, что позволит реализовывать больше проектов и будет стимулировать рост экономики.

Что касается влияния экономической ситуации в других странах на Азербайджан, то, по мнению Сафаралиева, рецессии, которые произойдут в других странах, не смогут оказать влияние на Азербайджан.

«Неопределенность на зарубежных рынках станет причиной того, что многие местные предприниматели вернут свои деньги в страну. Предприниматели, которые, можно сказать, ничего не заработали в долларах, вернутся к манату и вложат средства в манатные депозиты и облигации», - сказал Сафаралиев.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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