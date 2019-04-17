В Азербайджане прогнозируется низкая инфляция

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в текущем году инфляция ожидается на уровне 3,7 процента, а дальше будет варьироваться в пределах четырех процентов, сказал в пятницу Trend заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа российского рейтингового агентства АКРА Жаннур Ашигали.

По словам эксперта, инфляция в Азербайджане, по ожиданиям, должна получить некоторый сигнал к усилению, что обусловлено более стабильными значениями экономической активности в стране, усилением торгового баланса.

Далее Ашигали добавил, что указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц является своевременной мерой.

По словам эксперта, усиление инфляционных тенденций и дополнительная нагрузка на фискальные балансы в условиях стабилизировавшейся макроэкономической обстановки, укрепление промышленных объемов, не должны оказать влияние на критические значения, в то время как для банковской системы это является значительной мерой поддержки.

Напомним, что на этот год Центральный банк Азербайджана ожидает инфляцию на уровне четырех процентов (± два процента).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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