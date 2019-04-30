Казахстанский тенге укрепляется по отношению к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 апреля 2019 года составил 381,13 тенге, сообщает Trend со ссылкой на KASE.
По сравнению с утренней сессией 29 апреля (381,90 тенге/$1) нацвалюта подорожала к доллару на 0,77 тенге.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 381 тенге за доллар США, максимальный — 381,22 тенге, курс закрытия составил 381,05 тенге за доллар.
Объем торгов по доллару составил 58,400 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 126.
В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи американской валюты составляет 382 тенге, Алматы — 382,1 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 30 апреля составляет 381,94 тенге за 1 доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.
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