Казахстанский тенге укрепляется по отношению к доллару

30 апреля 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 апреля 2019 года составил 381,13 тенге, сообщает Trend со ссылкой на KASE.

По сравнению с утренней сессией 29 апреля (381,90 тенге/$1) нацвалюта подорожала к доллару на 0,77 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 381 тенге за доллар США, максимальный — 381,22 тенге, курс закрытия составил 381,05 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 58,400 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 126.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи американской валюты составляет 382 тенге, Алматы — 382,1 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 30 апреля составляет 381,94 тенге за 1 доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

Твиттер:@vakilovfaxri

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